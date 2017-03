Auch die Menge ist entscheidend: Wenig Wasser richtet meist nur einen kleinen Schaden an und verdunstet schneller. Doch auch bei einer kleinen Menge Wasser gilt: Lassen Sie den Laptop lieber einen Tag länger stehen, als ihn zu früh anzuschalten und einen Kurzschluss zu riskieren. Mineralhaltige Flüssigkeiten mit Zucker, Salz oder Hefe korrodieren übrigens schneller als normales Leitungswasser und richten mehr Schaden an.

Geht der Laptop anschließend nicht mehr an, bleibt nur noch der Gang zum Fachmann. Der schaut erstmal, ob man den Laptop noch retten kann. Eine Begutachtung kostet in der Regel um die 30 Euro. Im Falle einer möglichen Reparatur können die Kosten jedoch sehr hoch sein. Manchmal übersteigen sie auch den Zeitwert der Laptops. Dann sollte man sich überlegen, ob es sich nicht doch lohnt, ein neues Notebook zu kaufen. Auch wenn der Laptop nicht mehr angeht: Die Daten lassen sich in den meisten Fällen noch retten. Ein Profi kann die Festplatte ausbauen. Im Internet finden sich auch Anleitungen zum Selbstausbau. Gut zu wissen: Wasser- bzw. Flüssigkeitsschäden sind kein Garantiefall.