Schlaf dient der Regeneration des Körpers - er versetzt den Menschen in einen Ruhezustand mit verminderter Organfunktion, gesenkter Körpertemperatur und stark herabgesetztem Energieverbrauch, wobei die Durchblutung des Gehirns gesteigert wird. Ein gesunder Erwachsener schläft etwa sieben Stunden pro Tag. Im Winter wird etwas mehr als im Sommer geschlafen, ältere Menschen schlafen hingegen etwas weniger als jüngere. In Deutschland leiden mehr als 20 Millionen Menschen unter Einschlaf- und Durchschlafproblemen. Ältere leiden häufiger an Schlafstörungen als Jüngere, Frauen trifft es doppelt so häufig wie Männer. Bei der Hälfte der Betroffenen ist diese Störung behandlungsbedürftig.