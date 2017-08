In Asien zählt die Sojabohne seit jeher zu den Hauptnahrungsmitteln. Der Chinesische Kaiser selbst soll sie Jahr für Jahr als eine der fünf heiligen Pflanzen ausgesät haben. Nach Europa kam die Bohne nach dem 2. Weltkrieg, um hier als Fleischersatz und Tierfutter Engpässe in der Ernährung auszugleichen. Bekannt ist die Sojabohne auch in Europa also schon lange. So richtig beliebt wurde sie aber erst in den 1970er Jahren, als die Vegetarier-Bewegung immer mehr von sich reden machte. Und die hält bis heute an: 2016 gaben 5,29 Millionen Menschen in Deutschland an, auf Fleisch zu verzichten. Aber wie gesund ist das?