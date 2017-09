Die Teilkasko-Versicherung zahlt nicht:

- beim Zusammenstoß mit Federwild sowie Nutz- und Haustieren wie etwa Hunde, Katzen, Schafe, Rinder und Pferde. Läuft also eines dieser Tiere vor das Fahrzeug, muss der Fahrer zur Schadensregulierung den Halter des Tieres ansprechen. Einige Versicherer haben diese Tiergruppen inzwischen in ihre Wildschadensklausel eingeschlossen oder bieten entsprechende Vertragserweiterungen an.

- beim Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr, wenn man kleinen, leichten und weichen Tieren wie Hasen ausweichen musste. Ein Zusammenstoß müsse in diesem Fall in Kauf genommen werden, da - je nach Größe des Fahrzeuges - entweder überhaupt kein Schaden entstehe oder der Schaden in jedem Fall erheblich geringer sei, als der durch ein misslungenes Ausweichmanöver zu erwartende Schaden, argumentieren Juristen.

Vollkasko-Versicherung