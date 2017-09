Auf dem Handy flüssig im Internet surfen, HD-Videos ansehen oder aufwendige Internetspiele zocken: Das klappt mit dem Smartphone trotz aller schnellen Mobilfunkverbindungen nur im heimischen WLAN oder in Hotspots unterwegs richtig gut. Doch Handynutzer können das WLAN auf zum Telefonieren benutzen. Das bieten die großen Mobilfunkanbieter schon seit einiger Zeit an. Das soll Anrufe mit dem Smartphone selbst dann erlauben, wenn das Mobilfunknetz zu schwach ist. Wir zeigen, wie das funktioniert und was dafür nötig ist.