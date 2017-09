Rund einhundert Millionen alte Handys verstauben laut Branchenverband Bitkom in Deutschland in Schubladen, Kisten und Schreibtischen. Darunter sind Schiebehandys, Klapp-Handys oder die ersten Smartphones mit Touchscreen. Umweltschützer machen regelmäßig mit Aktionen darauf aufmerksam, dass die Altgeräte besser gespendet werden sollten. Die ungenutzten Geräte enthalten oft noch zahlreiche wertvolle Rohstoffe. Zudem können alte Handys oft noch in Entwicklungsländern genutzt werden.

Noch viel drin!

Gold, Silber, Palladium und Kobalt sind die wichtigsten Rohstoffe, die aus alten Handys beim Recycling herausgeholt werden können. In alten Tastenhandys sind von den genannten Metallen übrigens noch mehr drin als in modernen Smartphones. Richtig Geld machen lasse sich mit den Rohstoffen aber nicht, sagt Philipp Sommer von der Deutschen Umwelthilfe: "So ein altes Handy hat vom Materialwert vielleicht einen Euro und man muss ja sehen, dass beim Entsorgen noch große Kosten für die Logistik und so weiter anfallen."

Rücknahme einfach gemacht

Bildrechte: IMAGO Mobilfunkunternehmen wie Telekom oder O2 nehmen alte Handys und Smartphones in ihren Shops an und belohnen dafür manchmal Kunden mit Gutscheinen. Die Geräte können auch bei den Wertstoffhöfen der Gemeinden abgegeben werden. Außerdem müssen seit Ende Juli auch die großen Elektronikhändler und Onlineshops Handys und andere Kleingeräte unentgeltlich zurücknehmen. Alternativ kann auf der Internetseite "Handys für die Umwelt" ein Versandschein fürs kostenlose Verschicken per Post ausgedruckt werden.

Kein Gütesiegel