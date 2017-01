Wohnungsmängel entdecken

Allgemeines

Soweit es der Terminkalender erlaubt, vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin bei Tageslicht. Besonderheiten und eventuelle Mängel der Wohnung werden schneller erkannt als bei künstlicher Beleuchtung. Außerdem ist zu sehen, wie das Licht in die einzelnen Räume fällt. Gerade bei Dachwohnungen ist die Sonneneinstrahlung wegen möglicher Überhitzung in den Sommermonaten zu bedenken.

Besichtigungen an späten Nachmittagen innerhalb der Woche oder an Samstagen geben einen Eindruck vom Lärmpegel durch den Verkehr und die Umgebung. An Sonntagen ist es für gewöhnlich am ruhigsten. Nehmen Sie zur Besichtigung einen Freund oder Bekannten mit, denn vier Augen sehen mehr als zwei. Außerdem kann er oder sie die Wohnung mit einer sachlichen Distanz begutachten.

Wohnumfeld

Ist Ihnen das Wohnumfeld, der Stadtbezirk nicht bekannt, machen Sie sich schon vorher damit vertraut. Das soziale Umfeld und die Nachbarschaft beeinflussen auch das spätere eigene Wohnempfinden. Das betrifft ebenso die Infrastruktur, wie den öffentlichen Nahverkehr, Park- und Einkaufsmöglichkeiten, Schule, Kindergarten oder Ähnliches. Überlegen Sie schon vor der Besichtigung, inwieweit die Wohnungslage Ihren Bedürfnissen entspricht.

Haus

Der erste Eindruck beim Betreten des Hauses kann schon viel über den Zustand des Hauses und die Pflege verraten. Bröckelt der Putz von den Wänden oder liegt überall Dreck herum, ist das sicher kein gutes Zeichen. Lassen Sie sich auch den Keller zeigen, wenn dieser als zusätzlicher Stauraum genutzt werden soll. Achten Sie auf Schimmelflecke oder feuchte Stellen an den Wänden. Daran lässt sich einschätzen, inwieweit sich der Keller wirklich als Stauraum eignet.

Wohnung

Wenn Sie die Wohnung betreten, lassen Sie sich nicht von den leeren Räumen täuschen. Unmöbliert wirken fast alle Wohnungen geräumig. Überschlagen Sie, wie groß die tatsächliche Nutz- bzw. Stellfläche ist. Vor allem Dachschrägen erweisen sich im Nachhinein oft problematisch. Es empfiehlt sich, die Maße der eigenen Möbel und einen Zollstock dabei zu haben. Klären Sie, wo die Waschmaschine und gegebenenfalls der Trockner angeschlossen werden können. Die Anzahl der Steckdosen ist in manchen Wohnungen, vor allem in Altbauwohnungen, überschaubar. Oft muss dann mit lästigen Kabeln geplant werden.



Wichtig ist auch, die Fenster und Türen sowie die Armaturen und Geräte in der Küche und im Bad zu prüfen. Sind die Fenster dicht? Die Qualität der Fenster lässt auf das zukünftige Heizverhalten schließen. Testen Sie, ob die Heizung und die Wasserhähne auch funktionieren.