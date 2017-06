Bildrechte: IMAGO

Am besten gehen Sie als erstes zum Zahnarzt. Der erkennt, ob Ihre Probleme tatsächlich durch Zähneknirschen verursacht werden. “Der Zahnarzt fertigt Ihnen dann in der Regel eine so genannte Aufbissschiene. Die gibt es für Ober- und Unterkiefer, in den meisten Fällen genügt aber eine Seite“, erklärt unser Experte. Diese Schiene verhindert jedoch nicht das Knirschen und Pressen. Sie schützt lediglich die Zähne und wird an ihrer Stelle abgenutzt. “Je nachdem, wie stark der Patient knirscht, kann so eine Schiene in 2-5 Jahren abgenutzt sein“, so Zahnarzt Dr. Hünecke. Auch Verspannungen und Kopfschmerzen können dadurch zwar verringert, aber nicht in jedem Fall verhindert werden. Wird das Knirschen durch eine Fehlstellung des Kiefers verursacht, hilft eine so genannte Okklusionsschiene. Sie korrigiert die Fehlstellung und kann so das Knirschen und die damit verbundenen Schmerzen beseitigen.