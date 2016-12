In zuckerfreien Kaugummis finden sich Süßstoffe wie Acesulfam-K oder Aspartam. Beide haben eine Süßkraft, die etwa 200 Mal höher ist als die von Zucker. Wie für alle anderen Süßstoffe auch gilt: Sie werden von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) bewertet und anhand ihres ADI-Werts (Acceptable Daily Intake) eingestuft. Er beziffert die tägliche Aufnahmemenge von Fremdstoffen in Lebensmitteln, die ein Mensch lebenslänglich täglich verzehren kann, ohne gesundheitliche Schäden davonzutragen. Bei den Süßstoffen beträgt er wenige Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. So wurde z. B. der Wert für Acesulfam-K auf 9 mg/kg Körpergewicht festgelegt, der für Aspartam auf 40 mg.

Immer wieder gibt es Studien, die den Verdacht nahe legen, Süßstoffe könnten Herz und Kreislauf schädigen oder krebserregend sein. Gegenstudien widerlegen diese meist oder stellen sie zumindest in Frage. Besonders Aspartam ist immer wieder in der Kritik, Krebs zu befördern. Das zeigten Studien aus den 1960er-Jahren an Ratten. Allerdings hat die EFSA im Jahr 2013 Aspartam noch einmal untersucht. Die Wissenschaftler sichteten und bewerteten sämtliche wissenschaftliche Forschungsergebnisse zu Aspartam und seinen Abbauprodukten aus Studien an Tieren und Menschen. Sie bezogen zudem in einem ausführlichen Anhörungsverfahren die Öffentlichkeit ein. In ihrem 2013 veröffentlichen Gutachten kamen sie dabei zu dem Ergebnis, dass Aspartam für Erwachsene und Kinder unbedenklich sei. Allerdings ist Aspartam in einer anderen Hinsicht durchaus problematisch. Es wird im Körper in seine Bausteine Asparaginsäure, Phenylalanin und Methanol zersetzt. Das Phenylalanin reichert sich im Körper an und kann bei Menschen mit einer speziellen Stoffwechselstörung zu ernsten gesundheitlichen Schäden führen. Lebensmittel, die den Süßstoff enthalten, tragen daher den Warnhinweis "enthält eine Phenylalaninquelle".