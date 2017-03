Es gibt sehr unterschiedliche Formen der freiwilligen Zahlung in die Rentenkasse, erklärt Manuela Budewell, Sprecherin der Deutschen Rentenversicherung Bund : "Sie können freiwillig in die Rentenversicherung einzahlen, wenn Sie zum Beispiel als Selbständiger oder Freiberufler keine Pflichtbeiträge abführen müssen, also nicht gesetzlich rentenversichert sind." Wer mindestens 60 Monate auf diese Weise einzahlt, sichert sich im Alter eine gewisse Grundversorgung.

Bildrechte: Deutsche Rentenversicherung

Es ist nämlich möglich, schon vorzeitig in Rente zu gehen, zum Beispiel mit 63 Jahren. Das normale Eintrittsalter liegt im Moment bei 65 Jahren und sechs Monaten. Weil Ihnen aber die Rentenkasse für jeden Monat früher einen gewissen Prozentsatz abzieht, würde Ihre Rente gemindert. Das können Sie nun vorher mit einer Zahlung in die Rentenkasse ausgleichen. Geeignet dafür sind etwa einmalige Kapitalzahlungen, die Sie zum Beispiel aus einer Lebensversicherung bekommen und im Moment nicht gewinnbringend wieder anlegen können. Jetzt hätten Sie Ihre Rente ausgeglichen und könnten beruhigt mit 63 in den Ruhestand gehen. "Oder Sie entscheiden sich mit 63 Jahren doch nochmal um, weil Ihnen der Arbeitsplatz so gut gefällt oder der Job noch Spaß macht, und gehen eben doch erst mit 65+ in Rente" erklärt Manuela Budewell. Die zusätzlich von Ihnen gezahlten Beiträge wirken sich jetzt positiv auf Ihre Rente aus. Und zwar mit einer ordentlichen Rendite. Zusätzlich sorgt der Staat mit regelmäßigen Rentenerhöhungen für eine Art Inflationsausgleich. Und das trifft auch auf die Höhe Ihrer Rente zu, inklusive Ihrer zusätzlichen Beiträge. Die Änderung Ihrer Renteneintrittspläne müssen Sie nicht mal irgendwo anmelden. "Sie beantragen mit 63 einfach keine Rente und arbeiten weiter. Rechtfertigen müssen Sie sich dafür nicht", so unsere Renten-Expertin.