Um den Mythos Kreuzfahrt zu ergründen, sind die Umschau-Journalisten an Bord von Kreuzfahrtschiffen gegangen. Dabei. begleiten sie Passagiere und die Mannschaft auf der MS "Amadea" auf einer der beliebtesten Routen im westlichen Mittelmeer. Dieses Schiff ist auch aus der ZDF-Reihe "Das Traumschiff" bekannt.

Zudem geben sie einen Ausblick auf die neuen Kreuzfahrtschiffe der von den Deutschen favorisierten Reedereien. Zuwachs gibt es bei Aida Cruises, TUI Cruises und MSC. Letztere stellt gleich zwei Schiffe in Dienst - mit neuen Konzepten. So wurde das Sonnendeck einige Etagen tiefer gelegt, damit die Urlauber Sonne und den Ausblick auf die Wellen gleichzeitig genießen können.

Auch wenn Hochseekreuzfahrten heute nicht mehr nur etwas für Wohlhabende sind, gibt es große Preisunterschiede bei den Angeboten. Ein großer Preischeck zeigt, wo und wann es Kreuzfahrt-Schnäppchen gibt. Die Journalisten haben die Strategien "Frühbucher-Rabatt" und "Last Minute" getestet. Sie waren dabei im Reisebüro und im Internet unterwegs. Neben dem Preis muss auch die Leistung stimmen. Das testen zwei der renommiertesten Kreuzfahrtexperten für die "Umschau". Oliver Schmidt ist Chefredakteur für Reiseführer "Koehlers Guide Kreuzfahrt", Bernhard Jans forscht zu Kreuzfahrten an der TU Dresden. Sie geben auch Tipps, worauf Interessenten beim Buchen achten sollten.

Zudem wirft die "Umschau" in "Die Kreuzfahrt-Story" einen Blick auf die Geschichte der Kreuzfahrtschifffahrt in der DDR. Zur Ferienschiff-Flotte der Gewerkschaft FDGB gehörten zuerst die MS "Fritz Heckert", dann die MS "Völkerfreundschaft" und in den 1980er- Jahren die MS "Arkona". Experte dafür ist der Zeitzeuge und Kapitän a.D. Gerd Peters.