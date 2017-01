100 Jahre Mitropa in Deutschland: Im Januar 1917 nahm die MITteleuROPäische Schlaf- und Speisewagen Aktiengesellschaft ihren Betrieb auf. Eines der größten Kapitel hat das Unternehmen in der DDR geschrieben.

Wer auf Reisen etwas essen wollte, kam an der Mitropa nicht vorbei. Zum Unternehmen gehörten hunderte Gaststätten und Kioske, sechs Hotels, zehn Flughafenrestaurants und unzählige Speise-, Buffet- und Schlafwagen auf der Schiene. Am Ende der DDR waren ungefähr 15.000 Mitarbeiter beschäftigt, die einen jährlichen Umsatz von 1,5 Milliarden DDR-Mark erwirtschafteten.

Die Umschau stellt einige Mitropa-Spezialitäten und Attraktionen vor, an die sich nicht jeder erinnert. Besonders beliebt war eine All-Inclusive-Reise der Mitropa ins bulgarische Varna. Von Dresden aus ging es in einem "fahrenden Hotel" mit 15 Schlafwagen und zwei Speisewagen im sogenannten "Touristen-Express" (TOUREX) hin und wieder zurück. Dieser Zug, den es nur einmal in der DDR gab, wurde von fast 30 Mitropisten bewirtschaftet. Die Umschau trifft einen ehemaligen Koch und Reisende, die noch heute über die Mitropa-Tour ans Schwarze Meer ins Schwärmen kommen.

Auch die Autobahnraststätten der DDR waren fest in Mitropa-Hand. Die Umschau besucht das "Juwel" der Mitropa-Raststätten am Hermsdorfer Kreuz, wo sich zwei Transitstrecken kreuzten. Dort logierten zu DDR-Zeiten auch Stars und Prominente aus dem In- und Ausland. Meisterkoch Helmut Peter erinnert sich noch heute an den Besuch des Kosmonauten Sigmund Jähn im Jahr 1978.