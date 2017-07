Die Ostsee wird als Urlaubsregion immer beliebter. Die steigende Nachfrage nach Hotelunterkünften lässt die Preise in den Hochburgen wie Kühlungsborn, Warnemünde und Binz klettern. Grund genug für die Umschau-Reporter, nach preiswerten Alternativen zu suchen. Wer nicht unbedingt den Komfort eines Hotels braucht, kann das Angebot an günstigeren Ferienwohnungen nutzen wie beispielsweise in Prerow. Generell günstiger ist der Ostsee-Urlaub hinter der Grenze, in Polen. Dort hat der Euro fast das Doppelte der deutschen Kaufkraft! Umschau-Reporter haben sich in Świnoujście und Rewal umgesehen.