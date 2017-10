Günter Knorr ist der Uhrmacher in Kraftsdorf. Er führt die kleine Werkstatt von seinem Großvater weiter. Die Leute bringen immer mehr alte Uhren zur Reparatur. Auch wenn diese Aufgaben Günter große Freude bereiten, kann er damit nicht viel Geld verdienen. Denn sind diese Uhren wieder in Schwung gebracht, laufen sie wieder für eine kleine Ewigkeit. "Was lange hält, bringt wenig Geld", sagt Günter Knorr. Bildrechte: MDR/Jana Eschrich