Die Canitzer mögen Mannschaftssport und das Fliegen! Canitz hat einen Flugplatz, einen großen Segelflugplatz. Dort wird am Wochenende ein Segelflieger-Wettbewerb ausgetragen. Ein Canitzer Pilot fliegt vorn mit.



An der Kirchruine wird kräftig zugepackt. Der Ortsvorsteher hat zum Arbeitseinsatz gerufen. Die aus dem 13. Jahrhundert stammenden Grundmauern sollen demnächst wieder ein Dach bekommen.



Die Freiwilligen der Feuerwehr brausen mit Blaulicht und Sirene durch das Dorf: die Einsatzübungsfahrt soll auf den Ernstfall vorbereiten. Ihr geländegängiges Dienstfahrzeug aus DDR-Zeiten schlägt sich noch bestens.



An anderen Stellen geht es ruhiger zu. Beim Schäfermeister zum Beispiel. Der hütet seine seltenen Merinofleischschafe schon bald im 50. Meisterjahr. Ach, und die Modellflieger, die düsen mit einem Kampfjet am Himmel über Canitz.