Am 26. Oktober 1813 findet in Dornheim das sogenannte Dreimonarchentreffen unter einer Linde am Ortsausgang statt. Dort beraten der russische Zar Alexander I., der österreichische Kaiser Franz I. und der preußische König Friedrich Wilhelm III. über die weitere Verfolgung der napoleonischen Truppen. Neuere Forschungen haben ergeben, dass der preußische König Friedrich Wilhelm III. nicht in Dornheim gewesen sein kann. Ob er sich bei dem Treffen vertreten ließ, ist anzunehmen, aber nicht bewiesen.



