8. Die Klosteranlage liegt unmittelbar an der Freiberger Mulde. Die Hochwasser-Katastrophe im Jahr 2002 richtete gewaltigen Schaden an. Dank nationaler Hilfe gelang ein nachhaltiger Neuanfang.



9. Laut Landesamt für Denkmalpflege gehört das Kloster Buch zu den wichtigsten mittelalterlichen Bauwerken der sächsischen Geschichte.



10. In Klosterbuch gibt es einen Archehof, in dem über 100 Tiere vom Aussterben bedrohter Hausstierrassen leben.