Südlich des Dorfes liegt auf 905 Metern die Trinkwassertalsperre Carlsfeld. 1929 wurde sie in Betrieb genommen. Der Grund sie zu bauen war eher ein unschöner: Jahre zuvor hatten Regenfälle den kleinen Bach Wilzsch so anschwellen lassen, dass er Carlsfeld verwüstete. Hochwasserschutz also die zweite Aufgabe der höchstgelegenen Talsperre Sachsens. Bildrechte: MDR / Kathrin Welzel