1. Ein urkundlich nachgewiesenes Gründungsjahr kann für Wippra nicht angegeben werden. Das Landesmuseum Halle ist der Ansicht, dass die Gründungszeit zwischen 830 und 850 liegt.



2. Die Brautradition in Wippra geht zurück auf das Jahr 1480. Schon damals wurden hier Traditions- und Gourmetbiere hergestellt.



3. Der Männerchor Wippra ist 178 Jahre alt. Früher gab es leichte Unterhaltungsmusik, doch seit Joachim Brust den Chor übernommen hat, führen die 21 Tenöre und Bässe auch mal den "Messias" oder die "Carmina Burana" mit auf.



4. Der Harzklub hat insgesamt 16.000 Mitglieder. 55 davon im Zweigverein Wippra. Sie kümmern sich um die Wanderwege und die Beschilderungen rund um ihren Ort.



5. Manfred Fischer ist so etwas wie die gute Seele des Ortes. Der gelernte Förster gibt seine Begeisterung für die Natur an Kinder und Jugendliche weiter. Außerdem hat er ein Integrationsprojekt für Jugendliche mit geistiger Behinderung ins Leben gerufen und wurde dafür mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.



6. 1957 bauten die Wippraer ehrenamtlich die erste Skisprung-Schanze im Ort. Der Skiverein wurde aber erst 1994 gegründet. Mittlerweile hat Wippra drei Schanzen (K45, K15, K5). Dank Kunststoff-Matten aus Finnland können die Wippraer ganzjährig springen.