Und das ist noch nicht alles: Anfang Mai organisiert die Hüpstedter Jugend (das sind 60-80 Leute) das weit bekannte "Festival der Liebe". Was frivol klingt, ist ein opulenter Tanzabend für die Jüngeren. In mehreren Zelten legen DJs auf, sogar aus Berlin. Die Musik bewegt sich zwischen Techno und Rave.



Für die "Älteren" hat das Schlagerzelt geöffnet. Dort wird getanzt bis zum Morgengrauen. Doch dann darf noch keiner ins Bett. Bis zum Kirchgang um halb elf müssen die Straßen wieder sauber sein, so wünschen sich das Herr Pfarrer und die Frau Bürgermeisterin. Da gibts auch kein Pardon!



Ansonsten ist Hüpstedt ein Ort, in dem sich sehr gut leben lässt: Außer einer Tankstelle gibt's alles Lebenswichtige im Ort, 280 Gewerbetreibende verhelfen den Einwohnern und der Gemeinde zu Wohlstand und die Gründstücke fürs Neubaugebiet waren in kurzer Zeit vergeben.