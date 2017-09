Unser Dorf hat Wochenende in Saupsdorf

Zahlen und Fakten aus Saupsdorf Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Im vielseitigen Vereinsleben mit Chor, Sport- und Freizeitverein, den Kreativfrauen und der Freiwilligen Feuerwehr finden die meisten Saupsdorfer eine Beschäftigung. Auch der Kindergarten "Wachbergzwerge" ist voll. Allerdings finden junge Leute zwischen 20 und 40 in Saupsdorf nur selten Glück. Die Arbeit treibt sie weg und lässt sie sie selten zurückkommen, sodass diese Generation in Saupsdorf fast völlig fehlt.



Dafür gibt es immer wieder Original Saupsdorfer, die leerstehende Häuser kaufen und wieder herrichten. Auch der Wachberg wurde erst kürzlich durch einen neuen Eigentümer wiederbelebt. Arndt Rußig hat viele Idee für die Wachbergbaude. Denn an Saupsdorf und am Wachberg sollte kein Tourist in der Sächsischen Schweiz vorbei gehen.