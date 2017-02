Närrische Geschichten aus einer ebenso närrischen Anzahl von elf Dörfern Sachsens, Sachsen-Anhalts und Thüringens wird sie erstmals erzählen, die neue Karnevalsreportage "Unser Dorf feiert Karneval" im MDR FERNSEHEN. Und dabei werden etlichen Superlativen zur Geltung verholfen: Wo feiern die Narren im kleinsten Karnevalssaal Mitteldeutschlands mit Thüringens besten Büttenredner? In Wilbich im Eichsfeld. Wo gehen Vater und Sohn gemeinsam in die Bütt? In Weischlitz im Vogtland. Wer hat die unglaublichste Bühnenausstattung? Klein-Tirol, also Dittmannsdorf im Erzgebirgskreis schlägt da alle Rekorde. Und in Roitzsch und Struth-Helmershof tanzen Garde- und Schautänzer, die zu den Besten gehören.



Aber auch romantische, heimatverbundene und aktionsreiche Geschichten gibt es zu erzählen: von der Schifferfastnacht in Prossen bei Bad Schandau, von 60 Jahren "Kinderkarneval am Imi-Ata-See" in Kläden in der Altmark, der seinen Namen dem Abbau der Zuschlagstoffe für die berühmten DDR-Putzmittel verdankt, oder von einem Elferrat, der wie überall das närrische Geschehen zusammenhält und gleichzeitig eine komplette Fußballmannschaft stellt - in Alach bei Erfurt.