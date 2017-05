Unser Dorf hat Wochenende

Die Friedhofstreppe am Waldrand muss repariert und verlängert werden. Darum kümmert sich am Samstagvormittag der Zöllnitzer Kultur- und Heimatverein und auch wer kein Mitglied ist, packt mit an. Lohn ist allein der Arbeitsort mit Weitblick. Bildrechte: Jana Pfeifer/MDR