Noch bis 30. April für Volontariat beim MDR bewerben

Der MITTELDEUTSCHE RUNDFUNK ist der größte und erfolgreichste Medienanbieter in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Mit festen und freien Mitarbeiter/-innen produziert er an 22 Standorten mehr als 225 Programmstunden täglich. Als modernes, leistungsstarkes Medienhaus will der MDR auch in Zukunft dem öffentlich-rechtlichen Programmauftrag in vollem Umfang gerecht werden. Das geht nur mit Mitarbeiter/-innen, die diesen Gestaltungswillen fachlich und persönlich mittragen können.



Aktuell bietet der MDR zehn Plätze für ein Redaktionsvolontariat an, das am 01. März 2018 beginnt. Noch bis zum 30. April 2017 können sich Nachwuchsjournalistinnen und -journalisten für die 24-monatige trimediale Ausbildung bewerben. Welche Voraussetzungen Bewerberinnen und Bewerber erfüllen müssen und welche Bewerbungsunterlagen erforderlich sind, lesen Sie in der ausführlichen Ausschreibung. Hier können Sie sich auch direkt elektronisch bewerben: