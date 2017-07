In Wust besuchen Victoria und Andreas die Sommerschule und in Melkow eine romanische Kirche, die für Konzerte genutzt wird. Ein verzauberter Lindenbaum erwartet die Moderatoren in Briest. Überall prägen die romanischen Backsteinkirchen wie in Wulkow das Dorfbild. Ganz anders in Altenklitsche: Die Kirche erstrahlt in Weiß und Gold. Barocke Engel preisen das Paradies auf Erden. Zabakuck lockt mit Badespaß, Tiergarten und Campingplatz, Brettin mit einer Auszeit beim Basenfasten. Und in Roßdorf testet Victoria die neue "Olympiasportart" Brühtrogpaddeln. Mützel, das jüngste Dorf, wurde als Kolonistendorf gebaut.