Victoria Herrmann und Andreas Neugeboren begeben sich diesmal in den Süden Sachsen-Anhalts. In Eckartsberga starten sie ihre Tour durch die Finne-Region. Unterhalb von Eckartsburg und der Sommerrodelbahn erwartet sie dort ein Geister- und Spielehaus. Danach haben die Moderatoren eine Verabredung im Haus des einstigen Scharfrichters. In dem historischen Fachwerkbau mit ungewöhnlicher Geschichte leben heute höchst einfallsreiche Bewohner.