Unterwegs in Lutherstadt Eisleben

Im Jahr 2017 wird „geluthert" an allen Ecken, in allen Winkeln. Victoria Herrmann und Andreas Neugeboren schauen in die Lutherstätten, suchen nach besonderen Angeboten für Familien, für Kinder. Und worum dreht es sich in Eisleben, wenn es nicht um Luther geht? Victoria und Andreas besuchen ein sehr spannendes Theater, eine Keramikerin, die ihre Gäste in Märchenwelten führt und eine Schuhmacherfamilie, die das Leder noch über den Leisten zieht. Und sie schauen zu den Nonnen in Kloster Helfta. Diese zogen vor wenigen Jahren aus Bayern kommend hierher ins Mansfelder Land, ins Kernland der Reformation.