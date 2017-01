Ihre Tour auf den Spuren des großen Reformators starten die "Unterwegs in Sachsen-Anhalt"-Moderatoren schon kurz vor der Landesgrenze an der thüringischen Wolfsmühle.

In Sachsen-Anhalt ist Stolberg das erste Ziel. Mit seinen engen, verwinkelten Gassen und seinem Fachwerk scheint die Stadt ihre Besucher in Luthers Zeit zu rücken. Und tatsächlich sind 18 Häuser zu seinen Lebzeiten so um 1500 erbaut worden. Luther hatte verwandtschaftliche Bande nach Stolberg. Doch der große Sohn der Stadt ist sein Widersacher Thomas Müntzer. Victoria und Andreas naschen Lutherpralinen und schauen, wie in der "Alten Münze" die Jahresmedaille 2017 mit einem fliegenden Luther geprägt wird.

Über den Auerberg mit dem Josephskreuz wandern sie durchs Wippertal, steigen in die Talsperre und besuchen die alte Traditions-Brauerei. Die frühere Kohlenstraße bringt sie über Gorenzen nach Mansfeld. Hier verlebt Luther seine Kindheit. "Ich bin ein Mansfeldisch Kind." – dieses Bekenntnis Luthers ist der Titel der Ausstellung im neuen Museum am Elternhaus, in der die Besucher erfahren, wie die Familie Luther gelebt hat, was auf den Tisch kam und womit der kleine Martin so gespielt hat.