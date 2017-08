Ein Schmuckstück: Der gusseiserne König-Friedrich-August-Turm in Löbau Bildrechte: dpa

Natürlich trifft sie bei ihrer Tour das Maskottchen Friedrich, das einer gewichtigen Sehenswürdigkeit Gestalt und Namen verdankt: dem Löbauer Turm. Das 28 m hohe gusseiserne Schmuckstück ist einmalig in Europa, wenn nicht gar in der Welt!



Wer 120 Stufen hoch steigt, kann bei guter Sicht nicht nur weit blicken. Der erfolgreiche Turmbesteiger darf sich sogar in einem Gipfelbuch verewigen!