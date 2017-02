Ein paar Nummern größer lässt sich das im Besucherbergwerk Zinngrube Ehrenfriedersdorf in Augenschein nehmen. In 110 Meter Tiefe erwartet die Gäste ein Bergwerk im Originalzustand - mit funktionstüchtigen Maschinen, die natürlich auch vorgeführt werden.

"Unterwegs in Sachsen"-Moderatorin Beate Werner ist unterwegs in der Berg- und Greifensteinstadt, die im September den 5. Sächsischen Bergmanns-, Hütten- und Knappentag ausrichtet. Doch nicht nur bergmännische Attraktionen hält die Stadt bereit: Dort erfolgt das Glockenläuten noch in Handarbeit, hängt der Himmel voller Geigen und nur in Ehrenfriederdorf werden goldene (Oster-)Eier gelegt.