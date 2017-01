Wie ein Pferdegöpel die Arbeit im Silberbergbau erleichterte, das schaut sich Beate Werner in dieser pyramidenförmigen mit Holzschindeln gedeckten Anlage an. Die mechanische Antriebsvorrichtung ermöglichte es, unter Zuhilfenahme von Pferdekraft, in größere Tiefen mit dem Erzabbau vorzudringen. Bildrechte: MDR/Heike Riedel