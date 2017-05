... Rammenauer Schlossgeschichten

Ein kleines Märchenreich - nicht nur für Hochzeitspaare, die in der traumhaften Umgebung heiraten und feiern können. Auch Filmemacher nutzen Schloss und Park als Kulisse. So spielt sich Dean Reed in den 1970er-Jahren als charmanter junger Mann in die Herzen romantischer Damen - zu bewundern im DEFA-Film "Aus dem Leben eines Taugenichts".