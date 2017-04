... auf der Suche nach dem Frühling

Die Nationalparkregion Sächsische Schweiz endet nicht in Bad Schandau, wie viele meinen. Der Teil im Grenzland zu Böhmen gehört ebenfalls dazu und ist ein echter Geheimtipp. Ideal, um nach Frühlingsboten Ausschau zu halten. "Unterwegs in Sachsen"-Moderatorin Beate Werner lädt zu einem unterhaltsamen Osterspaziergang ein und entdeckt mitten im Wald nicht nur Schneeglöckchen, sondern eine rundum fruchtbare Landschaft. Sie trifft Schäferin Carola Manstein, die liebevoll Osterlämmer mit der Nuckelflasche aufpäppelt. Possierliche Osterküken züchtet Klaus Wagner. Sie wachsen zu preisgekrönten farbenprächtigen Wyandotten heran.

Auf ihrer Suche nach dem Frühling entdecken Beate Werner und Nationalpark-Ranger Frank Strohbach mitten im Wald eine Sonnenanbeterin. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In den Gassen der Nationalparkgemeinde Hinterhermsdorf beobachtet Beate Werner rollende Osterhasen. Wegen der frischen Bergluft werden sie von den Frauen in der Waldarbeiterstube bestrickt und im wohltemperierten Saupsdorfer Bauernstübel dürfen die Kindergartenkinder mit echten Häschen schmusen. Wirklich frieren muss in dieser Region niemand - dank Wolfgang Metzner. Der Weißgerber konserviert die weichen Felle von Schafen, Ziegen und Wildtieren. Als einer der letzten seiner Zunft setzt er eine 140-jährige Familientradition fort.



Gegen Nachtfröste hilft eine gute Federdecke, meint Reingard Hempel und lädt ihre Nachbarinnen zum Federnschleißen ein. Auch Beate Werner streift eine Kittelschürze über, um mitzuhelfen.