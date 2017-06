Moderatorin Steffi Peltzer-Büssow ist diesmal unterwegs in der besonderen Welt der Geoaching-Fans, die sich gerne auf eine Art moderne Schatzsuche begeben. Anhand von elektronischen Daten suchen sie mit dem Smartphone ein Versteck in der wirklichen Welt. Um näher an den Schatz zu kommen, müssen sie auf dem Weg häufig noch Rätsel oder Aufgaben lösen. Mittlerweile sucht die Gemeinschaft weltweit nach großen oder kleinen Schätzen, die ein anderer Geocacher vergraben, ins Wasser gehängt oder in einem Astloch verborgen hat.