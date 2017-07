Am Radweg liegt auch Apolda, die Stadt der Landesgartenschau. Um die Zukunft der Natur kümmert sich dort Beate Walter. Sie leitet das grüne Klassenzimmer. Dort drücken Kinder nicht die harte Schulbank, sondern werden kleine Gärtner.



In Eberstedt steht die stets offene Radfahrerkirche. Wer sie betritt, kann Ruhe und Entspannung finden. In der nahegelegenen Oelmühle herrscht schon wieder fröhliches Treiben. Angelplatz, Steichelzoo und Biergarten locken nicht nur Radfahrer an. Wer länger bleiben will, kann im schwimmenden Hüttendorf übernachten. Nun ist es bis Bad Sulza nicht mehr weit. Den Kurpark und die Toskana-Therme kennt wohl jeder Thüringer. Mit dem Wasser der Heilquelle stärkt sich Steffi Peltzer-Büssow für die letzten Kilometer. Sie führen zu der Stelle, wo die Ilm in die Saale mündet. Dort enden Thüringen und die Radtour der Moderatorin. Zur Belohnung und um die Beine auszuruhen, fährt das ganze Unterwegs-Team mit Segways auf ein Glas Wein zum Weingut Sonnenburg - zufrieden und entspannt kann man dort auf das Ilmtal herab blicken.