Großzügig windet sich die Landstraße am Wurzelberg aus dem Schwarzatal hinauf zum Rennsteig. Schnell und gut zu fahren ist sie. Früher war das eine kleine enge Durchgangsstraße von Goldisthal nach Masserberg. Die aber ist längst vergessen. Mit dem Bau des Pumpspeicherwerks wurde sie gekappt. Also fährt man heutzutage normalerweise einfach an Goldisthal vorbei.

Bildrechte: Frank Kniestedt/Deutsche Bahn AG Natur und Technik Natur und Technik Für den Bau der ICE-Neubaustrecke bei Goldisthal mussten auch Zufahrtswege für die Baumaschinen gebaut werden. Eine logistische Meisterleistung... Link des Videos http://www.mdr.de/unterwegs/thueringen/video-98038.html Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Video Schade, findet Unterwegs-Moderatorin Steffi Peltzer-Büssow. Denn sowohl Naturliebhaber als auch Technikfans finden in dem kleinen Dörfchen einiges: Für Deutschlands größtes Pumpspeicherwerk wurden hier Stollen und Kavernen in den Berg getrieben. Hohlräume groß wie der Kölner Dom entstanden und schluckten kräftige Turbinen und gigantische Rohre - alles, um die Kraft des angestauten Schwarza-Wassers zu nutzen.



Gleich neben dem Dorf wird immer noch gebaut, wieder technische Meisterleistungen - Brücken und Tunnel für die neue, schnelle Bahnverbindung Erfurt-Nürnberg. Technik zum Gucken und Staunen! Aber viel Natur gibt’s natürlich auch. Ganz real in den idyllischen Tälern hinterm Dorf oder als Ausstellung im "Haus der Natur". Das alte Fachwerkhaus erzählt von Königstannen und ineinander verhakten Hirschgeweihen, von goldigen Zeiten und wohlbewachten Schätzen.

Und wer mal so richtig durchatmen will, der ist oben am Rennsteig gut aufgehoben. Masserberg, gerademal drei Kilometer Luftlinie von Goldisthal entfernt, bietet das perfekte Reizklima und das bringt die Gesundheit auf Trab. Der Effekt wird noch verstärkt durch effektives Walking - nicht mit Stöcken, mit "Smoveys". Was das ist, lässt sich Steffi Peltzer-Büssow in Masserberg zeigen und kommt beim Selbstversuch mächtig ins Schwitzen! Die Reha-Klinik in Masserberg. Bildrechte: Gemeinde Masserberg

Die Stationen der Sendung

Führungen entlang der ICE-Trasse DB-Informationszentrum

Karl-Georg Fröbel

Goldberg 1

98746 Goldisthal



Haus der Natur in Goldisthal Spannendes zu Wald, Wild, Schwarzatal und Gold

Hier finden sie auch die tragische Geschichte der "verkämpften Hirsche"

Goldberg 2

98746 Goldisthal

www.hausdernatur-goldisthal.de



Wanderungen um Goldisthal Wurzelberg, Altfrauenteich und Königstanne: Es gibt zahlreiche und sehr schöne - Wanderwege in der Region. Sie können direkt von Goldisthal aus wandern oder sie parken auf einem der Wanderparkplätze an der L1112 zwischen Goldisthal und Scheibe-Alsbach.



Reizklimawanderung mit Glasbläsermeister Christian Sachs

Hauptstraße 7A, 98666 Masserberg - www.kulturglas.de



Horst Golchert: Wanderführer, Buchautor, Maler und Musiker über Masserberg Tourist Information Hauptstraße 37, 98666 Masserberg



Smovey-Walk mit Conny Kirschke: Skiverleih May, Hauptstraße 39, 98666 Masserberg







Rocco Elsmann und das "Glotzophon" Hauptstraße 51

98746 Goldisthal





Führung im Pumpspeicherwerk Goldisthal Reiner Selch

Hauptstraße 18

98746 Goldisthal