Zehn Erstklässler drängeln sich ins Computerkabinett der 1. Kreativitätsschule in Halle in Sachsen-Anhalt. Sie klappen die Laptops auf, die kleinen Finger wandern suchend über die Tasten, um die Geräte zu starten.

Die Kinder sollen lernen, das Internet und soziale Netzwerke sicher und kritisch zu nutzen. Doch so weit kommt es oft gar nicht, beklagt Student Matthias Wilde, der die PC-Kurse gibt. So hapere es etwa schon beim Aufbau von Internetseiten, mit denen sich die Kinder selber in Mathe, Deutsch oder Sachkunde testen können.