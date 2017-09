Kennen Sie den Ehegattenbegriff? Was steckt denn da drin? Das Begatten steckt da drin. Also der Ehegatte kommt aus der Ecke, dass eben Kinder die Grundlage der Ehe sein sollen.

AfD-Kandidat für die Bundestagswahl, Stephan Brandner Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Gothe entgegnet, man müsse auch für Minderheiten Politik machen. Unter jungen Schwulen sei die Selbstmordrate hoch. Er werbe deshalb an Schulen für Toleranz und sexuelle Vielfalt. Das wiederum bringt Brandner in Wallung. Er ist der Auffassung, dass man Kinder im Grundschulalter mit solchem - er sage jetzt mal Quatsch - in Ruhe lassen sollte. Damit meint er "irgendwelche Köfferchen, mit irgendwelchen Puppen, aufblasbaren Figuren".



Gothe erwidert, niemand wolle in der Grundschule mit irgendwelchen aufblasbaren Puppen die Kinder verwirren. Es gehe darum, etwa im klassischen Kindermärchen, in dem die hilflos im Turm gefangene Prinzessin vom Prinzen befreit wird, auch andere Rollen darzustellen. Da sollte dann auch mal eine starke Frau die Heldin sein.