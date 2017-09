Arno Frommhagen, der sich auch in der Interessensgemeinschaft Innenstadt engagiert, weiß um die Bauchschmerzen, die die FDP bei Eingriffen in Persönlichkeitsrechte hat. Dennoch hakt er nach und bringt die Bodycams für Polizisten ins Spiel.



Diese Videokameras sind an der Ausrüstung der Beamten befestigt und werden gerade in Sachsen-Anhalt getestet.



Der Gastronom argumentiert, die Körperkameras schützten Polizisten und sorgten für Deeskalation. Das hätten Tests bei der Deutschen Bahn bewiesen. Sitta sieht die Bodycams sehr kritisch und verweist auf Risiken. Was passiert mit den Daten? Wann läuft die Kamera wirklich. Wer entscheidet über die Verwendung? Der Liberale warnt vor Missbrauch und fordert einen bedachten Einsatz der Technik: