Nachdem Jens Hänisch die jüngsten Ergebnisse, Gewinne und Verluste verkündet hat, geht der MDR der Frage nach, welche Rolle das Thema "Soziale Gerechtigkeit" bei der Wahlentscheidung gespielt hat und schaltet dazu direkt nach Erfurt und Weimar, wo Reporter Wähler und Direktkandidaten nach ihrer Meinung fragen. In Haldensleben, in Sachsen-Anhalt, beschreiben Gewerkschafter, Arbeitgeber und Familien ihre Eindrücke und Erwartungen an die Politik. In der sächsischen Grenzregion Görlitz/Zgrozelec diskutiert Reporter Roman Nuck mit Gästen über die Beziehungen zu den jeweiligen Nachbarn und ihre Erwartungen an den neu gewählten Bundestag.