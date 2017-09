Am Sonntag wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Seit acht Uhr sind rund 73.500 Wahllokale geöffnet. Etwa 61,5 Millionen Bürger sind wahlberechtigt - 31,7 Millionen Frauen und 29,8 Millionen Männer. Gut ein Drittel der Wahlberechtigten sind der Bundeswahlleitung zufolge 60 Jahre alt oder älter, etwa drei Millionen sind Erstwählerinnen und Erstwähler.

In Mitteldeutschland sind gut sieben Millionen Bürger zur Wahl aufgerufen - 3,35 Millionen Sachsen, etwa 1,9 Millionen Menschen in Sachsen-Anhalt und rund 1,8 Millionen in Thüringen. Hunderttausende haben bereits per Briefwahl abgestimmt. So liegt in Thüringen der Anteil der Briefwähler dieses Jahr mit 14,6 Prozent deutlich über den 11,1 Prozent vor vier Jahren.