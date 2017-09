Wer die A9 Richtung Nürnberg nimmt, fährt kurz nach dem Hermsdorfer Kreuz an St. Gangloff vorbei. Der kleine Ort mit 1.300 Einwohnern liegt idyllisch zwischen den Hügeln und ist teilweise von Waldflächen umgeben. Windräder sind nicht zu sehen, aber sie sollen kommen. Ein sogenanntes Vorranggebiet ist schon ausgewiesen - in den umliegenden Kieferwäldern.

Kampf gegen Windriesen

Viele St. Gangloffer sind gegen die Windräder. Ihre Argumente: Wenn zu viel Wald abgeholzt werde, fehlten die Bäume als Lärmschutz und auch als Staubschutz vor der Autobahn. Die Kritiker verweisen auf den Roten Milan und den Schwarzstorch, die im Einzugsgebiet leben. Außerdem gebe es schon so viele Windparks, nun sollen noch weitere Riesenräder dazukommen. Mit weit über 100 Metern Höhe würden die geplanten Windräder den Wald am Horizont deutlich überragen. Und sie bräuchten viel Platz am Boden.

Stephanie Erben aus Rudolstadt (MdL der Grünen) reist zum Gespräch im E-Auto an. Bildrechte: MDR/Angela Tesch Gegen die Windräder im Wald und Windkraft überhaupt hat sich in St. Gangloff eine Bürgerinitiative gebildet. "Unser Holzland - kein Windkraftland" heißt sie. Das Banner ist bei der Ortsdurchfahrt nicht zu übersehen. Ebenso wie viele Plakate, die davor warnen, den Windkraftbefürwortern bei der Bundestagswahl eine Stimme zu geben.



Vermintes Gelände also für Stephanie Erben, eine der Grünen-Kandidatinnen zur Wahl in Thüringen, die mit ihrem E-Auto am Vereinshaus vorfährt. Sie trifft im "Rededuell" auf Tobias Gruber, den Sprecher der Bürgerinitiative.



Im Streitgespräch wirft Tobias Gruber den Grünen quasi Verrat an ihren Idealen vor. 25 Windräder seien beantragt; er verstehe nicht den Grünen-Wahlslogan "Jeder Baum ist ein zu Hause". Jetzt heiße es, 'Wirtschaftswald' könne man fällen, kritisiert Gruber.



"Früher haben sich die Grünen an die Bäume gekettet, jetzt sollen sie abgeholzt werden." Die Grünen-Politikerin Erben erklärt: "Wir wollen nicht per se Bäume abholzen". Doch damit die Energiewende gelinge, brauche es mehr Windanlagen.

Ob die Windräder tatsächlich im Wald stehen, das ist eine wichtige Abwägung. Wind kann sehr preiswert erzeugt werden. Und wenn man es klug macht, können Wirtschaft, Natur und auch der Mensch damit gut umgehen. Stephanie Erben | Bündnis90/Die Grünen

Umweltzerstörung für Windräder?

Gruber interveniert: Der Wald müsse als wichtiger Wasser- und CO-2-Speicher geschützt und dürfe nicht für Windräder geopfert werden. Wo vor 100 Jahren mit Vernunft angepflanzt worden sei, das sei jetzt Wirtschaftswald.

Hitzige Diskussion im thüringischen St. Gangloff zwischen Windkraftgegner Tobias Gruber und Stephanie Erben (Grüne) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Dieser Wald werde jetzt einfach weggemacht, dann baue man Riesenstraßen rein, Riesen-Betonfundamente und stelle die Windräder auf. Gruber versucht, die Grünen-Politikerin mit ihren eigenen Argumenten zu schlagen. "Haben sie sich mal gefragt, wie viel Energie in so einem Fundament drinsteckt, bei der Zementherstellung, bei der Stahlherstellung", fragt Gruber.



Erben kontert: Im Holzlandkreis würden gerade Straßen und Umgehungsstraßen gebaut, mit großer Flächenversiegelung. Die Grünen prangerten das immer wieder an. Da sei das bisschen Beton in dem Fundament ein Witz dagegen.

Hitzige Diskussion

Es ist nicht nur der Wald, der Tobias Gruber und seine Mitstreiter in St. Gangloff umtreibt. Es ist die Energiewende insgesamt, deren Verlauf sie kritisieren. Trotz immer mehr grünem Strom werde nicht mehr Kohlendioxid eingespart. Biogasanlagen hingen am Subventionstopf. Es fehlten vernünftige Konzepte für Güter- und Nahverkehr.

Der Kampf von Tobias Gruber gegen neue Windräder. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Gruber wirft der Grünen-Politikerin vor, sich nur auf E-Autos und Windkraftanlagen zu konzentrieren: "Sie machen hier eine blanke Lobbyarbeit." Da gehe es um 150.000 Arbeitsplätze, die mit 25 Milliarden Euro EEG-Umlage aufrechterhalten würden, sagt Gruber. Das sei eine völlige Fehlentwicklung.



Die Grünen-Landtagsabgeordnete bestreitet das: "Wir haben in Thüringen vor oder sind dabei, ein Klimagesetz auf den Weg zu bringen. Wo wir genau diese Sachen alle miteinander abwägen." Die Diskussion eskaliert. Gruber provoziert: "Bringen sie doch mal was für den Umweltschutz auf den Weg." Erben anwortet: "Das machen wir auch, keine Sorge", entgegnet Erben. "Ne, das machen sie nicht", setzt Gruber eins drauf.

Sie bringen die Roten Milane um. Das ist kein grüner Strom, das ist ja roter Strom mittlerweile. Tobias Gruber | Bürgerinitiative "Holzland - kein Windkraftland"

Erben weist das zurück: "Das tun wir nicht!", Gruber bekräftigt: "Doch!" Diese beiden kommen nicht zusammen.

Erben: Müssen Einsprüche ernst nehmen

Eines nimmt die Grünen-Politikerin Stephanie Erben besonders mit. Es ist die Klage darüber, dass über die Köpfe der Bürger entschieden und die Bürgerbeteiligung ausgehebelt werde, trotz 26.000 gesammelter Unterschriften. Erben erklärt, natürlich seien die Umweltfragen für die Grünen die entscheidenden Fragen, wenn es um Windkraft gehe:

Deswegen brauchen wir alle Einsprüche. Wir müssen das ernst nehmen, was Anwohner, Kommunen und Verbände einbringen. Stephanie Erben | Bündnis90/Die Grünen

Dann müsse man abwägen, sagt Erben: Wo geht's und wo nicht? Am weiteren Ausbau der Windkraft in Thüringen macht die Grünen-Landtagsabgeordnete jedoch keine Abstriche. Ende 2019 könnten in St. Gangloff die ersten Windräder gebaut werden.