Bewegung forderten die Parteien auch beim Thema Rente. Herrmann bekräftigte zunächst die Position von Kanzlerin Angela Merkel, die am Sonntag im sogenannten Kanzler-Duell abgelehnt hatte, über eine mögliche Rente mit 70 zu spekulieren. Hermann sagte, man wolle erstmal die Rente mit 67 durchsetzen. FDP und Grüne sehen den besten Weg, vor Altersarmut zu schützen, in der fairen Bezahlung der Berufe, die besondere physische und psychische Anstrengung erfordern. Gemeint waren zum Beispiel die Pflegeberufe. Die Linke will ein Rentensystem, in das alle arbeitenden Bürger einzahlen.