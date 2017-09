Ratlos sei er über das sächsische Wahlergebnis, hat Stanislaw Tillich in einem Interview gesagt. Auch die Landtagsfraktion von Tillichs Partei versteht noch nicht, wie die Konkurrenz von rechts ihr die Führungsrolle abspenstig machen konnte.

Eindeutige Entscheidung der Wähler

Christian Piwarz fordert eine Analyse der Gründe für das schlechte Abschneiden seiner Partei. Bildrechte: CDU Aber den Schuss gehört haben die Christdemokraten, wie Christian Piwarz, der Parlamentarische Fraktions-Geschäftsführer, einräumt.



"Das ist natürlich ein deutliches Signal, was uns der Wähler mitgegeben hat. Dass er eben nicht mehr die CDU in führender Verantwortung für das Land sieht - zumindest was die Bundestagswahl betrifft. Der erste Schock ist sicherlich überwunden. Jetzt geht es darum, den Kopf gerade zu machen, nach vorne zu schauen und sich genau anzusehen, was da passiert ist." Man müsse die Gründe finden und mit den Menschen darüber ins Gespräch kommen, meint Piwarz.

Den Dialog mit den Menschen suchen

Das hört man immer wieder auf den Gängen des Dresdener Landtags: Der Gesprächsfaden zum Wähler sei offenbar an irgendeinem Punkt gerissen. Obwohl Fraktionschef Frank Kupfer die Klage über mangelnden Dialog nur bedingt nachvollziehen kann: "Ja, das sagt sich immer einfach. Der Ministerpräsident hat die Dialogveranstaltung gemacht. Und wir als CDU haben die Veranstaltungsreihe 'CDU im Dialog'. Wir bieten eigentlich viel an, aber wahrscheinlich ist das Format noch falsch. Wenn wir einladen, kommt eine ganze Reihe an interessierten Leuten. Das sind auch Multiplikatoren, die das auch weitertragen. Aber wir erreichen die Masse damit noch nicht!"

"Wir haben Hausaufgaben in Sachsen"

Rabenschwarzer Sonntag für Ministerpräsident Tillich und seine CDU. Bildrechte: dpa Dabei habe es während des Wahlkampfes ja durchaus lebhafte Diskussionen an den Ständen gegeben, meint Kupfer. Und eben nicht nur Wutgebrüll und Trillerpfeifen. "Wir haben Diskussionen gehabt an den Ständen, zur Schulpolitik zum Beispiel. Wir haben aber auch ganz normale Alltagssorgen, wenn die Bürokratie arbeitet, wenn das zu lange dauert. Wenn Förderanträge gestellt werden und man nicht anfangen kann, weil die Genehmigung nicht kommt. Solche allgemeinen Probleme. Also, wir haben auch unsere Hausaufgaben in Sachsen zu machen."

Besorgte Bürger ernster nehmen

Beispiel Sicherheitspolitik: Besonders hier, so Piwarz, gelte es, den besorgten Bürger ernster zu nehmen: "Wir müssen natürlich auch dieses Gerechtigkeits- und Rechtsstaatsempfinden der Bevölkerung bedienen! Das gilt insbesondere beim Thema Flüchtlinge, bei denen, die kein Aufenthaltsrecht in unserem Land haben. Dass wir dafür sorgen, dass sie zügig unser Land verlassen!"

Am eigenen Profil arbeiten

Innenpolitiker Christian Hartmann findet, die Partei solle sich auf sich konzentrieren. Bildrechte: dpa Einen Überbietungswettbewerb mit der AfD dürfe es aber bei der Inneren Sicherheit nicht geben, meint die Sachsen-CDU. Innenpolitiker Christian Hartmann stellt klar: "Es kann nicht darum gehen, die AfD rechts zu überholen. Sondern es geht darum, eigenes Profil zu gewinnen. Und wir sollten uns doch nicht auf andere Parteien konzentrieren, sondern auf uns selbst. Und da haben wir genug Hausaufgaben zu machen."

Kuper: "Die CDU wird sich nicht zerlegen"

Dass sich die Konkurrenz von rechts jetzt im Landtag selbst zerlegt, beobachten die CDU-Abgeordneten nicht ganz ohne Schadenfreude. Fraktionschef Kupfer jedenfalls sagt zu: "Ja, die CDU-Fraktion wird sich nicht zerlegen! Das kann ich Ihnen versprechen!"