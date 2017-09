Wahlpleite? War da was? Martin Schulz wirkte zuletzt fast erheitert, als er zwar einräumt: "Andrea, mein lieber Mann - ich muss zugeben, sie ist noch nicht meine Traumfrau, die hab ich schon seit 32 Jahren. Aber ich finde, Dreamteam, das ist gut, wir werden das zusammen gut machen!"

Der richtige Weg

Heute Mittag soll Andrea Nahles als neue Chefin der Abgeordneten gewählt werden. Bildrechte: dpa "Das" heißt die Erneuerung der SPD und eine starke Oppositionsarbeit. Mit Andrea Nahles neu an der Fraktionsspitze, Martin Schulz weiter als Parteichef. Das soll das Dreamteam der SPD sein, wenn es nach dem Willen des SPD-Vorsitzenden geht. Die Abgeordneten werden dem am Mittwoch wohl in großer Mehrheit zustimmen. Nachdem sich am Tag zuvor einiger Ärger entladen hat. Über die Art und Weise, wie der Parteichef in der Fraktion mit der Personalie Nahles Fakten geschaffen hat.



Vize Niels Annen schwärmt aber von der bisherigen Arbeitsministerin: "Sie war die erfolgreichste Ministerin, die wir hatten. Sie hat auch die SPD programmatisch seit vielen Jahren vorangetrieben, hat dafür auch viele Konflikte in Kauf genommen, und deswegen ist das der richtige Weg."

Thüringer an Fraktionsspitze

Diesen Weg mitgehen soll Carsten Schneider aus Thüringen, als Parlamentarischer Geschäftsführer – das ist der zweite wichtige Job in einer Fraktion. Dadurch wird die SPD-Fraktionsführung weiblicher und östlicher, was Karamba Diaby aus Halle richtig findet: "Ich kenne beide, und ich finde es gut, dass Weiblein und Männlein, aber auch ein Mensch aus dem Osten bei der Fraktionsspitze dabei ist."

Strategie und Politik hinterfragen

Carsten Schneider aus Thüringen wird Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD. Bildrechte: dpa Schneider, der Haushaltsexperte, gilt als Nachwuchshoffnung aus dem Osten – er gehört der konservativen Strömung der SPD an, dem Seeheimer Kreis. Nahles hingegen, die frühere Juso-Chefin, war einmal linke Vorzeigefrau. Inzwischen hat sie sich allgemeine Sympathie als Arbeitsministerin erworben. Ihre Gesetze zum Mindestlohn oder zur Rente mit 63 haben sogar bei der Union Applaus bekommen – handwerklich einwandfrei, hieß es da.



Aber sieht so Erneuerung aus? Die müsse viel weiter gehen, sagt Niels Annen. "Es gibt die Erwartung, dass wir nicht einfach so weitermachen wie bisher. Deswegen muss unsere Strategie, muss unsere Politik, müssen sich aber auch die Personen hinterfragen lassen. Es darf keine Tabus geben in der Debatte."

"Nicht so grottig wie Grüne und Linke"

Zunächst will die SPD aber die neue Fraktion aufstellen. Am Dienstag gab es Schulterklopfen für die Ausscheidenden. Am Mittwoch kommen nur die künftigen Parlamentarier zusammen. Um sich auf die neue Rolle in der Opposition einzuschwören, sagt der Hamburger Abgeordnete Johannes Kahrs: "Wir müssen jetzt auch den Spaß an der Oppositionsaufgabe finden. Dann werden wir deutlich besser sein. So grottig wie Linke und Grüne in den letzten vier Jahren werden wir garantiert nicht sein!"