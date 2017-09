Immer wieder stießen die Wahlkampfhelfer am Ortseingang von Panitzsch in diesen Tagen auf mutwillige Zerstörungen, erzählt Ingo Reitmann vom SPD-Landesverband Sachsen. "Bis in den Landkreis hinein ist die Zerstörung in der Form, dass die Plakate mit der Aufschrift 'Volksverräter' besprüht sind oder auch mit riesengroßen Aufklebern versehen werden. Wenn man diese abzieht, ist das Plakat natürlich kaputt." Reitmann findet, das sei eine komplett neue Qualität, hinter der mehr als nur Vandalismus stecke.

"Leute sind bewusst losgezogen"

Vor allem Plakate der AfD und der Linken sind Zielscheiben von Zerstörungswut. Bildrechte: Mark Michel Auch die Wahlkampfhelfer der Linken können davon ein Lied singen. Im Hinterhof der Wahlkampfzentrale im Karl-Liebknecht-Haus in Leipzig stapeln sich die zerstörten Plakate. Kay Kamieth von den Linken: "Das sind direkt herunter geschnittene Plakate. Man sieht, dass das nicht nach einem Partybesuch war, sondern dass Leute bewusst losgezogen sind, um die Plakate zu zerschneiden. Hier gibt es noch Plakate, die mit 'Selber Hetzer' beschmiert sind. Auf den Plakaten wenden wir uns gegen Hetze und da sind wir dann selbst die Hetzer."

Zerstörungen haben sich verdoppelt

Kaum wurde plakatiert, sind am nächsten Morgen die Plakate der Linken oft wieder heruntergerissen oder besprüht. Von insgesamt 7.000 Plakaten sind bisher rund die Hälfte entwendet oder beschädigt worden. Im Vergleich zu den letzten Wahlen haben sich die Zerstörungen nahezu verdoppelt. Neben der Linken ist die AfD am häufigsten von Vandalismus an Wahlplakaten betroffen.

"In Leipzig-Grünau, zum Beispiel, sind alle Großplakate in irgendeiner Weise beschädigt, ob nun darauf gesprüht oder geklebt wird oder sie abgerissen sind, also bis zur Unkenntlichkeit. Was die kleinen Plakate betrifft, da haben wir stadtweit zwischen 10 und 60 Prozent Verlust, das kommt auf den Stadtteil an", sagt der Generalsekretär der AfD in Sachsen, Uwe Wurlitzer.

Hohe Kosten für die Parteien

Die zerstörten Wahlplakate verursachen teils hohe Kosten. Bildrechte: Mark Michel Auch die Grünen verzeichnen in diesem Wahlkampf einen Anstieg der Zerstörungen. Die neue Dimension des Vandalismus schlägt bei allen Parteien zu Buche. Besonders bei den Grünen, deren Plakate umweltfreundlich produziert sind. "Wenn da 300 Plakate weg sind, ist da einfach mal ein Tausender weg! Und das ist für eine kleine Partei wie die Grünen relativ schwierig", beklagt Volker Holzendorf von Bündnis 90/Die Grünen.

Das Ausmaß der Zerstörungen sei tatsächlich eine neues Phänomen, erzählt Jens Katzek, Direktkandidat der SPD. Ein Zeichen dafür, dass sich das politische Klima in der Gesellschaft verschärft. "Da müssen wir unglaublich aufpassen, weil Demokratie lebt von dem Austausch. Wenn sie aber nicht mehr miteinander reden können, dann fehlt dieser Austausch. Und dann sind sie nur noch in einem Hass verbissen miteinander. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung", warnt Katzek.

Teilweise ganze Straßenzüge betroffen

Auch Polizeisprecher Andreas Loepki empfindet die Zerstörungswut größer als in den Jahren zuvor. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der Polizei in Leipzig liegen derzeit 25 Anzeigen vor. Darunter auch Sammelanzeigen von Parteien, denn oftmals sind ganze Straßenzüge betroffen. Andreas Loepki von der Polizeidirektion Leipzig: "Ein Teil dieser Delikte ist politisch motiviert links und rechts zu verorten. Deswegen sind auch die am meisten betroffenen Parteien die AfD und die Linke." Je nachdem könne man sich auch den Täterkreis dementsprechend ausdenken. Loepki zufolge betrifft die Zerstörungswut eigentlich alle Parteien. Und: Nach seiner subjektiven Wahrnehmung habe es gegenüber der letzten Bundestagswahl 2013 und der Landtagswahl 2014 deutlich zugenommen.

Tätern drohen bis zu zwei Jahre Haft