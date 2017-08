Die Union will gleichwertige Lebensverhältnisse in Städten und auf dem Land. Dazu soll eine Kommission bis 2019 Vorschläge machen. Im Programm ist von "schnellstmöglichem Transport von Daten durch modernste und sichere technische Infrastruktur" und von "Gigabit-Gesellschaft" die Rede. Genaueres bleibt das Papier schuldig. Nach Unionsvorstellungen soll der Ausbau von Glasfasernetzen bis 2025 umgesetzt sein. Über die konkrete Umsetzung und die Finanzierung steht in dem Programm nichts. Auch soll der 5G-Mobilfunk gefördert werden. Aber auch hierzu gibt es keine Details. Zudem fordern die Christdemokraten einen eigenständigen Bundesminister für Digitalisierung.

Die Partei hält an dem Ziel der Digitalen Agenda einer flächendeckenden Versorgung mit 50 Megabit pro Sekunde bis 2018 fest. Das soll aber nur ein Zwischenziel sein. Langfristig seien Gigabit-Netze das Ziel. Die SPD will, dass bis 2025 in Deutschland 90 Prozent aller Gebäude daran angeschlossen sind. Die Sozialdemokraten versprechen, die dafür notwendigen Investitionen zu fördern, sagen aber nicht wie. Die SPD will auch die 5G-Technologie fördern, sagte wiederum nicht, wie.