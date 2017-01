Darüber berichtete der Wissenschaftler jetzt in der Zeitschrift "Primates“. Das Makaken-Männchen habe sich - offenbar bis zur Ejakulation - am Rücken einer Sikahirsch-Kuh gerubbelt, so der Bericht. Und das ging ziemlich schnell. Der Affe machte in zehn Sekunden etwa 15 Paarungsbewegungen. Nach dem Akt sei zu beobachten gewesen, dass er andere Affen-Männchen von der Hirschkuh wegjagte. Zudem habe er später versucht, auch ein weiteres Sika-Weibchen zu besteigen, das ihn allerdings abwehrte.