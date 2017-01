Ein ausgebranntes Elektroauto. Ein Flugzeug, das wegen Akku-Problemen keine Genehmigung bekommt. Ein Smartphone, das explodiert. Meldungen wie diese haben uns das Problem in den letzten Jahren immer wieder klar gemacht. Lithium-Ionen-Akkus haben immer noch ein Sicherheits-Risiko. Wissenschaftler auf der ganzen Welt tüfteln seit Jahren an Lösungen dafür. Dabei geht es vor allem um den Stoff, der als Separator zwischen den beiden Elektrodenräumen der Akkus fungiert. Er muss leitfähig sein, aber gleichzeitig auch beide Elektroden voneinander trennen, unerwünschte Stromflüsse – etwa bei Kurzschlüssen - verhindern und möglichst selbst nicht brennbar sein.

Genau darauf hat sich das Forscherteam um Kai und Wei Liu von der Stanford Universität (Kalifornien) konzentriert und einen neuen Lösungsansatz entwickelt. Denn trotz aller bisherigen Anstrengungen wie interner Schutzhüllen, Flammschutz oder integrierter Abschalter bleibe das Risiko bestehen, so Kai Liu. "Darüber hinaus sinkt durch diese Maßnahmen meist die Energiedichte und Ionenleitfähigkeit, was die Leistung der Batterien mindert", schreiben die Forscher in Fachblatt “ScienceAdvances“.