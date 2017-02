Bildrechte: privat

Der Algorithmus durchläuft im Prinzip Texte und sucht zunächst mal nach beleidigenden Wörtern. Und sobald er so ein Wort gefunden hat, hält er an, schaut: Was ist das für eine Art von Wort? Zum Beispiel ein Substantiv. Und dann schaut er sich den Kontext des Wortes an: Ob es sich tatsächlich auch um eine Beleidigung gegenüber jemandem handelt.